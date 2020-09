Piano foglie, Monteverde sorvegliato speciale: ripulite 46 aree in 7 giorni

Continuano le attività degli operatori Ama impegnati nella pulizia delle caditoie e dei tombini da foglie, aghi di pino e detriti. Non solo, sulle strade anche interventi di spazzamento come previsto dal piano straordinario predisposto da Ama.



Per ripulire le strade e i tombini dalle foglie, Ama opera dando priorità alle vie alberate o a forte pendenza, e alle aree prossime a plessi scolastici, ospedali, presidi sanitari, cliniche, centri anziani utilizzando anche spazzatrici con agevolatore idraulico, particolarmente indicate per la rimozione del fogliame da cigli e bordi stradali, lavastrade e soffianti.

A Monteverde, nell’ultima settimana sono stati effettuati interventi di spazzamento in 46 tra piazze e strade tra cui la Circonvallazione Gianicolense, via Carini, via Fabiola, via Ramazzini, piazzale Flavio Biondo, via Ettore Rolli, via dei quattro Venti, via della Pisana, via della Bravetta, Area mercato S. Giovanni di Dio, via Pascarella, via Poerio, Largo Dunant, Pista Ciclabile Pisana (da Via Moretti a Via di Brava), via Leone XIII. Dalla scorsa notte sono inoltre scattate operazioni di spazzamento mirato in tutta via dei Colli Portuensi.