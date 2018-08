Monteverde sprofonda: seconda voragine in una via. Strada chiusa

Ancora una voragine a Monteverde. La settima in 4 mesi, la seconda in pochi giorni in via Folco Portinari. La strada presenta infatti una maxi buca all'altezza del civico 36. Sul posto, alle 15 circa, la Polizia Locale che disposto la chiusura della strada. Solamente 4 giorni fa, sempre sulla stessa via, una voragine si era aperta all'altezza del civico 8.

E' il settimo caso a Monteverde dopo l'ultimo episodio in via Fonteiana. Prima ancora l'auto inghiottita sulla Circonvallazione Gianicolense (con i cantieri ancora aperti e proteste per i tempi di intervento), la maxi buca in via Isacco Newton e la voragine in via Fratelli Bonnet, all'incrocio con viale delle Mura Gianicolensi, è toccato il 13 agosto a via Antonio Bennicelli, una piccola parallela di viale dei Colli Portuensi.

I residenti chiedono risposte e lo stop di alcuni cantieri privati che, secondo loro, causerebbero vibrazioni all'asflato. La consigliera e capogruppo della Lista civica RomaTornaRoma Svetlana Celli ha preparato una interrogazione in Consiglio comunale viste le "numerose segnalazioni circa l'attuale disagio che stanno subendo i cittadini, preoccupati delle ripercussioni che potranno subire all’intensificarsi delle attività quotidiane legate alla fine del periodo estivo".