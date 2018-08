Voragine a Monteverde: la strada sprofonda e viene chiusa. E' la quinta in 4 mesi

Ancora una voragine a Monteverde. Questa volta in via Fonteiana. La maxi buca si è aperta intorno alle 15 di sabato 18 agosto. Una voragine di forma circolare profonda circa 2,5 metri all'incrocio di via di Donna Olimpia. La strada è stata chiusa nel tratto iniziale di via Fonteiana fino all'incrocio con via Abate Ugoone

Deviata su via Abate Ugone la linea 871 dell'Atac. Sul posto, per la messa in sicurezza sella carreggiata, la Polizia di Roma Capitale di Monteverde e i Vigili del fuoco. E' il quinto caso a Monteverde.

Dopo l'auto inghiottita sulla Circonvallazione Gianicolense (con i cantieri ancora aperti e proteste per i tempi di intervento), la maxi buca in via Isacco Newton e la voragine in via Fratelli Bonnet, all'incrocio con viale delle Mura Gianicolensi, è toccato il 13 agosto a via Antonio Bennicelli, una piccola parallela di viale dei Colli Portuensi.