Villa Pamphilj, siringhe e preservativi nel "parco gioiello" della Capitale

Una distesa di siringhe usate, preservativi, feci umane nascoste nell'erba incolta. A pochi metri da un'area giochi per bambini. Un orrore in uno tra i parchi gioiello della Capitale. Siamo a villa Pamphilj e a denunciare il degrado nei pressi dell'ingresso di via Vitellia è l'associazione da tempo attiva nel polmone verde, che ha documentato con una gallery fotografica delle pessime condizioni del verde.

Dai preservativi, "che si trovano lì perché c'è un fiorente giro di prostituzione maschile che occupa almeno 800 metri lineari di boscaglia", alle siringhe di chi fa uso di droghe sul posto, alle feci umane lasciate tra le sterpaglie. Il tutto, raccontano dall'associazione, "ad appena venti metri dalla sottostante area giochi di via di Donna Olimpia (civico 76 di via Vitellia)". E nessuno interviene.

Nemmeno un anno fa la zona era stata bonificata dagli stessi cittadini. "Avevamo raccolto 40 sacchi di rifiuti residui" raccontano dall'associazione. Oggi è tornato tutto come prima, o quasi, senza manutenzione e interventi da parte della pubblica amministrazione. "Oltre ai vandali, abusivi, prostituzione, sbandati e drogati, la prolungata assenza di un sistema di controllo all'interno del parco ha creato le basi per un situazione ormai esplosiva" commenta il consigliere del municipio XII e capogruppo di Fratelli d'Italia Giovanni Picone. "Nonostante le promesse è preoccupante l’immobilismo e il disinteresse delle istituzioni, con la sindaca Raggi e il M5S del municipio che continuano a fare proclami sulla necessità di ripristinare la sicurezza al suo interno, ma fino ad oggi non sono stati in grado di mettere in atto nessun tipo di intervento concreto".