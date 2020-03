Monteverde, si rompe tubatura e si crea voragine: chiuso tratto di via della Pisana

Tubatura rotta, perdita di acqua, voragine e strada chiusa. E' quanto successo in via della Pisana, all'altezza del civico 331, dove gli agenti del Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale hanno chiuso la strada dalle 5:40 del mattino dopo una segnalazione dei vigili del fuoco.

Sul posto, oltre le forze dell'ordine, anche i tecnici Acea impegnati a riparare il guasto nel tratto compreso tra via del Matteini e via di San Giovanni Eudes.

Per permettere le operazioni sono state deviate anche linee bus. La 881 fa servizio limitato in via Eudes, non raggiungendo il capolinea Avanzini (causa lavori stradali urgenti in via della Pisana). Temporaneamente soppresse le fermate n. 75459-75460-75521-75522-75523-75524-75429-77422-75430. Non si registrano mancanze di acqua nel quaertiere.