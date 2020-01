Villa Pamphilj: stanziati i fondi per sistemare l'impianto d'irrigazione

Il 2019 si è concluso con una buona notizia per i tanti romani che frequentano Villa Pamphilj. Il 30 dicembre è stata infatti firmata una determina dirigenziale che lascia ben sperare. L’atto consente infatti di dare avvio all’attesa manutenzione dell’impianto d’irrigazione.

I fondi a disposizione

I fondi sono stati messi a disposizione dall’Assemblea Capitolina già dall’estate del 2019. Con un’apposita delibera, lo scorso 13 giugno, l’aula Giulio Cesare aveva infatti approvato una variazione di bilancio che, al su interno, prevedeva l’importante intervento. Per sistemare l’impianto d’irrigazione sono stati stanziati infatti 17mila e 700 euro.

Un impianto da ripristinare

Le conseguenze d’ un inefficace sistema d’innaffiamento, da tempo, vengono segnalate. Il problema diventa particolarmente evidente d’estate quando, a causa della calura, in più punti del parco tende a seccarsi il manto erboso. Un fenomeno che evidentemente non riguarda tutti i 184 ettari della storica villa romana. Ma che è stato ampiamente segnalato anche durante il resto dell’anno. E non da oggi.

Un problema annoso

Nell’ottobre del 2016, commentando il crollo di un leccio nel cosiddetto “Giardino del teatri”, l’associazione “Per Villa Pamphilj” aveva sottolineato che nell’ area verde “c’è un impianto di irrigazione mai manutenuto, di cui si sono perse le tracce perchè inghiottito dal terreno”. Per cominciare a rimediare a questo problema, ora ci sono più di 17mila euro.