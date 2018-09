VIDEO | Voragine Monteverde, dopo sei mesi è ancora un cantiere aperto: "Siamo in ostaggio"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’immagine emblematica del suv mezzo “risucchiato” dall’asfalto ceduto. Le transenne intorno alla voragine, i lavori. Sono passati sei mesi da quanto accaduto a Monteverde. Una scena che Simona Sciarra, titolare del negozio “La luce” che si trova proprio avanti “alla mia buca”, dice ironicamente, non si può dimenticare. “Siamo pronti a fare una torta e a festeggiare il suo primo compleanno - continua Sciarra -. Trovo davvero incredibile che ci troviamo ancora in questa situazione. Solo dopo tre esposti fatti ai carabinieri hanno iniziato a lavorare, spostare cavi. La voragine è stata tappata col cemento una decina di giorni fa per poi aprirla di nuovo e continuare i lavori. Che senso ha?”. E non è certo l’unica a chiederselo. Qui sono molti i residenti che sono “ostaggio” del lungo cantiere: “Sono almeno venti giorni che non vedo operai - spiega un abitante di zona - e lo posso dire con certezza visto che abito al primo piano di questa palazzina, proprio sopra la voragine”.

E chi sta pagando i, prezzo più alto è proprio Simona che insieme al marito e socio Andrea Zardetto, provano a amandare avanti il loro negozio (qui da 40 anni) malgrado le transenne di cantiere poste davanti a tutte e sei le loro vetrine. "Dovranno addirittura chiudere la Gianicolense per effettuare l'intervento, questo è quanto ci hanno detto - spiega Sciarra -, l'unica cosa certa è che il danno che ho subito nessuno me lo ripagherà".

Lavori che sembrano interminabili. Oltre alla riparazione della fogna, ci sono cavi elettrici, del telefono. I servizi che, a quanto pare, si sarebbero danneggiati a seguito del primo cedimento. “Non chiediamo molto - conclude Sciarra -, solo che si risolva al più presto la situazione. Siamo in ostaggio, ormai davvero stufi”. E dopo sei mesi, ha tutto il diritto di essere "liberata".