VIDEO | "Passeggiata per la sicurezza" a Monteverde: "Quartiere sotto attacco"

Si sono ritrovati al civico 37 di viale di Villa Pamphili i cittadini che, dopo gli ultimi furti all'interno di alcuni appartamenti di zona, hanno deciso di scendere in strada per manifestare "preoccupazione e maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine".

Una “passeggiata per la sicurezza” quella di ieri sera, giovedì 18 gennaio, che poi si è trasformata in un presidio statico “per la mancata autorizzazione”, spiega Claudia Murolo, abitante di zona e tra i promotori dell’iniziativa -. Abbiamo però scelto di essere qui lo stesso per sensibilizzare le persone a non voltarsi dall’altra parte quando sentono un rumore o hanno sospetto della presenza di ladri. A me sono entrati in casa il 31 dicembre, erano ancora li quando ho aperto la porta. Da allora vivo nell’incubo”. Accanto a loro anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Santori: “Non si tratta assolutamente di ronde, crediamo che quel genere di presidio armato debba essere svolto solo dalle forze dell’ordine, ma questi cittadini sono in strada perché sono esasperati. Questa iniziativa la porteremo anche in altri quartieri di Roma perché pensiamo che gli abitanti non possano essere lasciati soli”.