Paura a Monteverde: armato di coltello passeggia per le vie del quartiere

"C'è un uomo in pantaloncini armato di coltello che cammina per le strade di Monteverde". Questa una delle decine di segnalazioni pervenute al NUE 112 nel primo pomeriggio di lunedì 4 novembre. Di pelle nera, con indosso un paio di bermuda ed una felpa con cappuccio, diversi sono stati gli avvistamenti: in via di Monteverde, in piazza Ravello ed in piazzale Dunant.

Allertata la sala operativa della Questura di Roma, a Monteverde sono quindi intervenute tre volanti della polizia della caserma di via Guido Reni che dopo una breve ricerca hanno rintracciato e fermato l'uomo armato in via San Vincenzo de' Paoli. Accompagnato negli uffici del locale commissariato la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Oltre che alle forze dell'ordine l'allarme è stato lanciato sulle pagine facebook dei gruppi di quartiere ed ha trovato il commento di Giovanni Picone, capogruppo della Lega al Municipio XII: "La sicurezza sui nostri territori è tornata un tema d’attualità già da qualche tempo, e il prorompete ritorno dell’immigrazione incontrollata grava come un macigno sulla quotidianità dei residenti. Per fortuna questa volta, grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine allertate da un passante, non stiamo commentando una violenza o un’aggressione. Ma è bene interrogarsi su quanto accaduto e fare chiarezza anche sul numero di squilibrati o persone poco raccomandabili che si aggirano per le vie del quartiere, e sulla loro provenienza o gli eventuali rapporti con strutture presenti in questo quadrante".