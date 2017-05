Torna la Domenica senza frontiere a Villa Pamphili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Una giornata all'insegna del divertimento e della solidarietà. Domenica 14 maggio, nel parco di Villa Pamphili, torna la Domenica Senza Frontiere, un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie, organizzato dai volontari del Gruppo di Roma di Medici Senza Frontiere. Giunta alla sua settima edizione, l'iniziativa, che si terrà dalle 10:00 alle 19:00, in prossimità del Vivi Bistrot, ingresso da via Vitellia 102, è un'occasione per conoscere più da vicino il mondo di MSF, anche grazie alla testimonianza di un operatore umanitario. Il programma della Domenica Senza Frontiere è ricco di attività: uno "spazio disegno" per i più piccoli; uno "spazio gioco", dalle 10 alle 13, a cura di Animatori di Roma con caccia al tesoro, teatrino delle marionette, pignatta dalle magiche sorprese, patata bollente e sculture di palloncini; giochi sportivi per bambini e bambine insieme all'Associazione Italiana Allenatori Calcio; lezioni di combattimento con le spade laser, dalle 12:00 alle 13:00, a cura di Saber Guild Roma, per avvicinare i bambini al mondo di Star Wars, e uno spettacolo coreografico dalle 17:00 alle 18:00. L'evento si concluderà con l'esibizione di Stradabanda, la banda della Scuola popolare di musica di Testaccio, dalle 18:00 alle 19:00. Durante l'intera giornata, con l'ausilio di visori 3D, per gli adulti sarà possibile vivere un'esperienza virtuale a 360° nella realtà di milioni di persone in fuga. Inoltre, sarà presente un desk con materiale informativo e merchandising solidale a cura dei volontari del Gruppo di Roma di MSF. La partecipazione a tutte le attività previste è gratuita. L'evento è organizzato grazie alla collaborazione di tutte le associazioni coinvolte, di Vivi Bistrot e al supporto tecnico di Sami Service. MSF è la più grande organizzazione medico umanitaria indipendente e offre assistenza e cure mediche a popolazioni vittime di guerre, epidemie, catastrofi naturali in quasi 70 paesi del mondo. Nel 1999 è stata insignita del Premio Nobel per la Pace. Il Gruppo MSF di Roma è nato nel 2008 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell'organizzazione in città e provincia. È costituito da volontari di ogni età e operatori umanitari, e non solo da personale sanitario. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo. Per maggiori informazioni: Mail - info.roma@rome.msf.org Telefono - 345 4638173

