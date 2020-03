Scuola Girolami, a quasi un anno dalla chiusura affidate le indagini sismiche. Ma sulla riapertura nessuna notizia

"Le risposte che ci sono state date sono come sempre poco esaurienti" commenta il rappresentante del Consiglio dei genitori della scuola Girolami, il plesso del quartiere Monteverde, parzialmente chiuso dal 4 aprile 2019 per il crollo di un controsoffitto, appena uscito da un question time nella sede del municipio XII.

I genitori, tramite le forze di opposizione, hanno posto una serie di domande agli amministratori dell'ente locale sul cui territorio ricade la scuola, polo d'eccellenza dell'intero quadrante che ora chiuso quasi interamente da un anno, rischia il tracollo.

Perché i fondi per la messa in sicurezza dei locali ci sono, un milione e 500mila euro stanziati dal ministero della Pubblica istruzione. Ma ancora è tutto fermo alle indagini sulla vulnerabilità sismica dell'edificio, propedeutiche all'inizio del cantiere vero e proprio.

"Ieri è stato firmato il contratto di affidamento dell'indagine" ha fatto sapere l'assessore ai Lavori pubblici e Pubblica sicurezza Valerio Vacchini durante il Consiglio municipio di oggi, in risposta al question time.

"Sui tempi di riapertura non possiamo quantificarli ancora, ma se l'indagine che partirà a breve confermerà, e non peggiorerà, il quadro generale, potremmo riaprire altre tre classi". Quindi sarebbero 16 su 30. Uno sforzo che però potrebbe non bastare ad accogliere tutti i bambini il prossimo anno. Oggi per lo più dislocati nella scuola Gramsci, istituto a più di due chilometri di distanza nel quartiere Portuense.

Altra questione aperta: il servizio navetta per il trasporto, fino a oggi finanziato dal Miur, ma solo fino a giugno. "Il municipio ha confermato di non poter rifinanziare il servizio" spiegano ancora i genitori, tra rabbia e delusione per l'eterna burocrazia che sta tenendo in scacco, da quasi un anno, la scuola fiore all'occhiello dell'intero municipio.