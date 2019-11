Dieci anni di botte e maltrattamenti da parte del marito violento, finisce l'incubo di una donna

Dieci anni di botte e minacce. A vivere l'incubo una donna del Bangladesh di 38 anni, vittima per oltre 10 anni delle violenze del marito, un connazionale di 33 anni. A mettere fine all'incubo della donna i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato l'uomo con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le violenze in un appartamento di Monteverde Nuovo.

A seguito di richiesta della vittima giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti a casa della coppia in via Edoardo Jenner, a Monteverde Nuovo, trovando ancora l’uomo in forte stato di agitazione, appena dopo aver colpito la moglie con schiaffi e pugni alla testa, in presenza della loro figlia di 6 anni.

Bloccato il violento, i Carabinieri hanno prestato i primi soccorsi alla donna, poi visitata all’ospedale San Camillo dove le venivano riscontrati un trauma cranico e varie contusioni al volto e al collo, giudicati guaribili in 10 giorni.

Da quanto è emerso dai racconti della 33enne, che mai aveva denunciato, e dagli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, gli episodi di violenza e di maltrattamenti in famiglia andavano avanti da almeno 10 anni.

L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.