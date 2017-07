Perdita d'acqua a Villa Sciarra e sulla recinzione spunta il cartello: "E' questo il modo di risparmiare?"

"La recinzione, nuovo metodo di risparmio acqua?!?". L'ironia dei residenti colpisce ancora. La scritta, stampata su un foglio bianco, compare in via Calandrelli, zona villa Scirra, su una delle tante perdite d'acqua presenti in città, troppe in tempi di magra. Il gabbiotto arancione, classico segnale di lavori in corso, circonda un rigagnolo che sgorga da giorni, prezioso nei giorni in cui su Roma pende la spada di Damocle del razionamento: otto ore di rubinetto a secco, mentre le condizioni delle tubature rivelano gli sprechi.

"Davvero la sindaca Raggi pensa di risolvere così l'emergenza idrica?" commenta il consigliere Pd del municipio XII, Lorenzo Marinone. "Urge il prima possibile una seria manutenzione delle tubature idriche". Tanto più che, sul territorio di Roma ovest, non è un caso isolato. In via Ramazzini, a Monteverde, un fiumiciattolo d'acqua bagna la carreggiata da una settimana. Sette giorni di sprechi e nessun intervento.