Municipio XII: situazione raccolta rifiuti allarmante in via Massi

Situazione allarmante in Via Francesco Massi, dove da giorni non viene effettuata la raccolta dei rifiuti, tanto che una buona parte di marciapiede è per metà inagibile! A seguito di telefonata al Comune di Roma, poco dopo le 17 di oggi, l'operatore ha dapprima affermato che gli uffici dell'Assessorato all'Ambiente erano chiusi e non vi erano più dipendenti in sede, in seguito, e solo dopo mia debita insistenza, mi veniva passato un dipendente comunale, appunto del predetto assessorato, che mi sollecitava ad inviare una mail indirizzandola direttamente all'Assessore Montanari (assessorato.ambiente@comune.roma.it). Con l'occasione della segnalazione in oggetto invito perciò tutti i residenti del mio quartiere, a mio avviso tra i più abbandonati sotto il profilo della raccolta rifiuti e della manutenzione stradale, a segnalare la situazione di profondo degrado in cui versano, ormai da giorni, le strade del Municipio XII. Buon anno ad AMA e a questa Amministrazione Comunale.