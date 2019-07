Monteverde: non risponde ai vicini di casa, interviene la polizia e lo trova morto in casa

Non rispondeva alle chiamate dei vicini di casa che, preoccupati dalla mancata risposta e da un cattivo odore proveniente all'appartamento dell'uomo, hanno chiamato i soccorritori. Così la polizia ha scoperto il corpo privo di vita di un 71enne. Il rinvenimento poco dopo la mezzanotte in un'abitazione di Monteverde.

In particolare è stato un condomino di uno stabile in via di Donna Olimpia ad allertare il 112 la notte fra il 7 e l'8 luglio. Con la casa chiusa dall'interno, una volta aperta la porta dell'appartamento dai vigili del fuoco gli agenti del commissariato Monteverde di Polizia hanno trovato l'anziano riverso in terra sul pavimento privo di vita.

Sul corpo dell'uomo non sono stati trovati evidenti segni di violenza. L'ipotesi è quella della morte naturale. La salma dell'uomo è stata messa a disposzione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame necroscopico.