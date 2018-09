Monteverde, una via sommersa dai rifiuti - FOTO E VIDEO

Segnalazione da Romana B.A. ---

Foto appena scattate. La situazione è questa ALMENO da venerdì mattina. Tra segnalazioni e chiamate ad AMA e comune NULLA è cambiato! Le prime 4 foto mostrano via Francesco Massi. Le altre due parti di Via Guido Guinizelli (proseguimento di via Massi). E' pieno di mosche da venerdì, qualche residente mi ha detto di aver visto topi. Nessuno transita più su questo tratto di strada. Ti ho già detto come ha reagito il comune!! Linea Verde Ama se chiamo mi dice che la mia zona non è abilitata a quel numero!!!?!?