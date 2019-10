Cassonetti stracolmi e tombino sprofondato: donna inciampa, cade fra i rifiuti e si ferisce al braccio

I problemi dell'Urbe racchiusi in una fotografia che immortala una donna in terra ferita fra i rifiuti vicino i cassonetti strabordanti a causa di un tombino sprofondato. Così una tranquilla domenica pomeriggio è terminata all'ospedale con una donna che, nel tentativo di gettare i rifiuti, è rimasta ferita per poi essere costretta alle cure del San Camillo.

I fatti sono accaduti intorno alle 16:00 di domenica 13 ottobre in via Giovanni De Calvi, a Monteverde. Qui una residente è scesa in strada per gettare i rifiuti che si trovano all'altezza del civico 57 della strada. La situazione che si trova davanti rispecchia però una scena ben visibili in diversi quartieri della Capitale: cassonetti stracolmi di rifiuti, contenitori posizionati fuori dagli spazi a loro riservati ed il dissesto del manto stradale, rappresentato in questo caso da un pericoloso tombino sprofondato alcuni centimetri sotto il manto stradale.

La signora Silvana non è più giovanissima, le buste dei rifiuti che deve gettare non sono leggerissime e la donna si deve districare fra i rifiuti in terra. Prova ad avvicinarsi, ma un cassonetto fuori posto crea un dislivello fra il marciapiede e la griglia di scolo fognario. La donna prova a gettare i rifiuti ma inciampa e cade rovinosamente fra i rifiuti nauseabondi che circondano i contenitori per la raccolta differenziata della spazzatura.

La donna non riesce ad alzarsi da sola, si è ferita ad un braccio. Intervengono alcuni passanti e poi arriva l'ambulanza del 118 che trasporta la signora in codice giallo all'ospedale San Camillo. Sul posto intervengono gli agenti del Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale che verbalizzano l'accaduto per poi transennare il tombino pericoloso al fine di evitare che qualcun'altro ci possa cadere e ferirsi.

A raccontare una ordinaria domenica di disagio è la vicina di casa della signora Silvana, Francesca Porcari che scrive: "Siamo a Roma, a Monteverde, e ieri era una domenica luminosa e quieta. Nella calma del pomeriggio la signora Silvana che abita nel mio condominio, è uscita di casa con il carrello della spesa che aveva riempito di bottiglie di plastica, vaschette, barattolini di yogurt. Aveva sicuramente notato al mattino che i cassonetti della differenziata erano quasi vuoti e quindi era il momento giusto per portare la plastica. Deve solo attraversare la strada, fa caldo, esce in ciabatte".

"La puzza è nauseante, i cassonetti dell’indifferenziata sono stracolmi da giorni. Nonostante proprio di fronte ci sia il campetto della scuola di via Crivelli. Il cassonetto della plastica è stato malamente posizionato, e stavolta non è abbastanza vicino al marciapiede per poter infilare le bottiglie nelle aperture. La signora Silvana - racconta ancora la vicina di casa - deve scendere e avvicinarsi. Alla base del cassonetto, lo sapete bene, sacchi rotti, stracci, vetri, liquami nauseanti. Ma il cassonetto è anche poggiato al margine di un tombino sprofondato rispetto al piano stradale. La signora non può vedere che c’è una specie di fossa. Scivola. Cade nella fossa. Tra cassonetti che puzzano da far vomitare. Grida. Qualcuno passa e lei riesce a dare indicazioni per citofonare a casa, a pochi passi da lì. Per coincidenza esco anch'io in quel momento. Ha la mano disarticolata dal polso".

"Non sappiamo se è ferita dai vetri rotti. I passanti si fermano - proseguie Francesca Porcari - . Un'aria di pena e di rabbia per il supplizio che questa donna sta vivendo. Dopo venti minuti viene portata via in ambulanza. Oggi è sotto i ferri, la stanno operando al braccio. Un’altra frattura probabilmente alla colonna. Alla sera - conclude - i vigili hanno circondato la fossa con la rete e il nastro giallo per segnalare il pericolo".