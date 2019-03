Colli Portuensi, chiude l'asilo nido Villa Flora: l'edificio è inagibile

Il dipartimento Lavori pubblici ha dato il suo verdetto: l'edificio è inagibile. L'asilo nido Villa Flora ai Colli Portuensi chiude. Di giovedì 28 febbraio l'ordinanza della presidente del XII municipio Silvia Crescimanno: la scuola sarà off limits da oggi a tutto il tempo necessario per effettuare i lavori di messa in sicurezza.

Il problema, accertato durante un sopralluogo della Commissione stabili pericolanti del Simu, riguarda una serie di infiltrazioni nelle tramezzature, con al seguito importanti lesioni che non consentono il prosieguo in sicurezza delle lezioni. Dove andranno i bambini?

"Chiediamo che non vengano smembrati, e soprattutto riteniamo necessario che le eventuali strutture siano nel raggio di pochi chilometri. Non è pensabile, come sembra stiano pensando in municipio, di spostare i bambini a Massimina" commenta il consigliere del Pd Lorenzo Marinone. Sulla destinazione dei piccoli utenti, circa 40, il municipio non ha ancora fornito comunicazioni ufficiali. "Ci stiamo lavorando insieme agli uffici - spiega a RomaToday la presidente M5s Silvia Crescimanno - tutti i bimbi saranno ovviamente ricollocati per garantire la continuità del servizio".

In quali scuole? "Strutture certamente limitrofe. Terremo comunque conto delle preferenze che verranno espresse dai genitori. E stiamo verificando anche le possibilità di una soluzione diversa, che consenta di mantenere insieme i bambini e con lo stesso personale. L'interesse di mantenere unito il gruppo è per noi fondamentale e ci rendiamo conto del suo valore per il benessere dei bambini e delle loro famiglie".

Sul caso anche gli esponenti della Lega. "Chiederemo conto di questo grave episodio alla giunta grillina, che non ha agito nei modi e nei tempi corretti ed ha obbligato gli uffici ad adottare un provvedimento che ha costretto a casa oltre 40 bambini, con gravi disagi per le famiglie" dichiarano Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega, Giovanni Picone e Marco Giudici, consiglieri della Lega del municipio XII. "Ora chiediamo una soluzione alternativa che garantisca la continuità didattica, altrimenti promettiamo battaglia".