Allagamento a Monteverde: si rompe conduttura ed apre una voragine, strada chiusa

Allagamento a Monteverde. A sommergere di acqua via di Monteverde e piazzale Enrico Dunant la rottura di una conduttura idrica con conseguente apertura di una voragine. Il guasto intorno alle 23:00 di sabato 19 ottobre. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Gruppo Monteverde della Polizia locale di Roma Capitale, i Vigili del fuoco, Carabinieri e personale Acea.

Copiosa la fuoriuscita di acqua tanto da richiedere la chiusura di via di Monteverde fra largo San Vincenzo de Paoli e piazzale Dunant "causa voragine e lavori sulle condutture d'acqua".

Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale, seppur attenuati in parte dalla notte e dalla giornata di domenica. Ripercussioni su piazzale Dunant, via di Monteverde e via di Donna Olimpia.