Via di Donna Olimpia: piovono alberi

Questa mattina via di Donna Olimpia (dalla piazza verso via Vitellia) è chiusa perché durante la notte, a causa del temporale, un grosso ramo è caduto bloccando la strada e causando danni importanti alle macchine parcheggiate su entrambi i lati.

Come si vede dalle foto, la Polizia Municipale di zona si sta adoperando per liberare la strada: il servizio giardini (che una volta faceva la manutenzione del verde e interveniva in questi casi) è stato smantellato nel corso degli anni e i Vigili del fuoco, in giornate come questa, ricevono così tante chiamate da non poter far fronte a tutto (peraltro non è la loro mansione).

Ringraziamo i vigili che sono intervenuti: è allucinante che loro, con una sega a mano si stiano impegnando a tagliare l'albero caduto, spezzando con le mani i rami più piccoli.

Come Sportello popolare abbiamo mandato una pec al Municipio XII per chiedere un'immediata ricognizione del verde, la potatura e la messa in sicurezza degli alberi che ormai stanno entrando nelle finestre degli ultimi piani dei palazzi.

Questo episodio è l'ennesima prova di come lo smantellamento dei servizi pubblici di manutenzione della nostra città stia causando danni alla collettività. Roma viene piegata da un temporale perché non esiste più un servizio di manutenzione pubblico: avremmo una città più vivibile e sicura, più posti di lavoro e, sicuramente un guadagno sul lungo periodo. Le nostre nonne avrebbero detto che così si stanno facendo i guadagni "de Maria Cazzetta".

Circolo Rifondazione Comunista Camilla Ravera

Sportello popolare Monteverde