I vandali si spostano, gli incontri hot pure: a Monteverde auto imbrattate con vernice rossa

La macchia si allarga. O meglio, la firma si espande in città. Da Talenti all’Appio Claudio, da San Giovanni a Don Bosco, fino all’ultima segnalazione, registrata a Monteverde, esattamente su viale di Villa Pamphili. Auto imbrattate con la vernice rossa e un messaggio inequivocabile, “scopare”. Poi un indirizzo - nella fattispecie è un recapito della zona - e un numero di cellulare, che annuncia un presunto incontro hot. Emulazione o altro? Il messaggio che ‘pubblicizza’ appuntamenti bollenti sta letteralmente spopolando nella Capitale. A danno dei malcapitati proprietari di auto, che si ritrovato sulla carrozzeria il marchio lasciato da mano ignota.

Il marchio di fabbrica

Anche stavolta - come nei casi precedenti - nel mirino sono finiti veicoli con tonalità chiare. Il modus operandi, inoltre, è il medesimo: vernice spray rossa, stencil e il timbro lasciato sul cofano. I veicoli che hanno fatto questa fine stanno allungando la lista. Tanti casi che si sono allargati fino a Tor Lupara, per una striscia che sembra non voler finire.

Il numero di cellulare

E poi c’è quel numero di cellulare, che è il 9 gennaio è stato contattato da RomaToday. Dall’altra parte della cornetta una voce presumibilmente orientale, che ha indicato l’indirizzo dell’incontro, ha assicurato che il posto è pulito e ha specificato di fare uno squillo una volta che si è giunti sul posto. Quello stesso numero di cellulare, facendo una ricerca rapida su internet, rimanda a un sito per appuntamenti. All’interno - oltre al menù, se cosi vogliamo chiamarlo - viene specificato “ambiente pulito, molto riservato” con una richiesta “solo uomini gentili”.

Gli altri casi in città

Le prime auto vandalizzate sono apparse a Talenti, tra il 29 e il 30 dicembre: prima viale Ezra Pound, poi via Ada Negri. Altri casi sono venuti a galla, nei giorni seguenti, a San Giovanni e all’Appio Claudio. Fino ad arrivare a Tor Lupara e Don Bosco, in via Claudio Asello.

Da Tor Lupara a Monteverde

Un altro particolare, tra l'altro, si è aggiunto in questa storia. Nei primi casi - Talenti, Appio Claudio, San Giovanni - l'indirizzo lasciato sulle automobili rimandava a Tor Lupara. Sul cofano, per la cronaca, i numeri di cellulare erano due. A uno di questi ha risposto una donna dal timbro orientale. Alle domande che le sono state rivolte, ha detto "quando sei fuori, chiama" e "quando sei qui, parliamo". Nessuna anticipazione, massima discrezione. Quei due numeri, dopo un controllo su Google, hanno portato a un sito di annunci, con foto e parole più che esplicite. Il messaggio è pressoché identico: in uno la ragazza avverte che può provocare dipendenza, nell'altro che è talmente bella da perdere il respiro. Poi, come detto, il cambio di rotta. È successo al Don Bosco, in via Claudio Asello e si è ripetuto lungo viale di Villa Pamphili: il numero di cellulare è uno solo, non due. Ed è diverso rispetto ai precenti. Non solo: sono cambiati indirizzo e zona, non più Tor Lupara ma Monteverde. Resta invariata la tecnica: stencil e vernice rossa. Da capire, ora, se la mano sia la solita o se dietro ci sia altro.

Le indagini

Sul fronte Tor Lupara i carabinieri della stazione di Mentana stanno indagando circa gli episodi avvenuti nella frazione in via Niccolò Macchiavelli, via Boccaccio e via Lorenzo il Magnifico. Per il momento c'è massimo riserbo: sono in corso gli accertamenti su quanto avvenuto. L'obiettivo è raccogliere gli elementi utili per fare luce sulla vicenda.