Municipio XII, per il grillino la lapide ai caduti è solo "un sasso con un lumicino": è caos in aula

Ha definito "sasso con un lumicino" la lapide monumento ai miriti del Forte Bravetta. E i consiglieri di centrosinistra non gliel'hanno fatta passare. Massimiliano Quaresima, il pentastellato del municipio XII, no vax convinto, già nel mirino di attacchi pesanti quando raccolse le firme nella sede di via Fabiola per una proposta di legge di iniziativa popolare contro l'obbligo vaccinale, è finito di nuovo in mezzo alle polemiche.

Durante un consiglio straordinario richiesto dal Pd per discutere di un intervento di restyling del Forte Bravetta, fortezza di fine '800 tra via Aurelia e via Portuense, si è quasi sfiorata la rissa. Urla e contestazioni sono seguiti alla frase infelice del grillino, che ha definito nient'altro che un "sasso" il monumento ai 68 caduti della Resistenza qui fucilati da un comando tedesco. Immediata la reazione dei cittadini presenti in aula, subito insorti. Tra i presenti Massimiliano Ortu del Movimento Civico per Roma e Marco Miccoli esponente del PD del territorio. Sono intervenuti i vigili urbani per placare gli animi, e il consiglio è ripreso a fatica.

"Per il Pd quella del Forte Bravetta è una battaglia identitaria, e sentire una frase di questo tipo da un consigliere di maggioranza è devastante. Ricordiamo che per chiedere la riqualificazione dell'area sono state raccolte 1800 firme dei cittadini tra maggio e giugno" spiegano i consiglieri del gruppo Pd Elio Tommasetti e Lorenzo Marinone. "C'è stata una disattenzione scandalosa al tema. La Lega non si è nemmeno presentata in aula, e i Cinque hanno votato spaccati, con qualcuno che è uscito dall'aula".

Contattato da RomaToday, il consigliere Quaresima si difende: "Strumentalizzano tutto. Ho detto che è un sasso ma non per mancare ai caduti, era un attacco al Pd". Non era una battaglia che meritava attenzione? "Semplicemente sono le stesse richieste avanzate dal M5s un anno fa ai dipartimenti capitolini competenti e anche alla sindaca. Non è competenza del municipio".