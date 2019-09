Porte girevoli a Monteverde: ex assistente parlamentare di Stefano Vignaroli è la nuova assessora ai Rifiuti

Porte girevoli nella mini giunta del XII municipio. La presidente M5s Silvia Crescimanno nomina il nuovo assessore con deleghe a Rapporti istituzionali con il territorio, Innovazione tecnologica, Rifiuti e Decoro urbano. Classe '67, grillina della prima ora, Maria Novella Terribili ha lavorato nella comunicazione del Movimento Cinque Stelle come assistente del pentastellato Stefano Vignaroli, parlamentare di riferimento sul territorio.

Andrà a sostituire Valeria Allegro, nel frattempo assunta con contratto a tempo determinato (art.90) nell'ufficio di diretta collaborazione della sindaca Virginia Raggi. Al posto di Allegro a ricoprire il ruolo di vicepresidente del parlamentino Paolo D'Eugenio, già assessore alle Politiche Sociali. Una giunta travagliata quella del municipio di via Fabiola. Con l'ingresso di Terribili siamo al settimo cambio di poltrona da inizio consiliatura. E critiche arrivano subito dalle forze di opposizione.

"Il M5S continua ad affidare i posti di potere ad amici di amici, fedelissimi e senza un briciolo di competenze tecniche - attacca Giovanni Picone, capogruppo della Lega in XII - un gioco al ribasso che questo territorio non merita e che noi continueremo a denunciare con forza. Logiche di potere e di correnti che mai avremmo voluto vedere, ma che ci ritroviamo tristemente a commentare ad ogni nuova nomina in giunta".