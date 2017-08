Monteverde: si rompe conduttura idrica, disagio per i residenti

Disagi per i residenti di Monteverde a causa di cali di tensioni dell'acqua nelle case. Il tutto a causa di un guasto accidentale, verificatosi su una condotta in via Monteverde questa mattina presto.

Sul posto una squadra Acea che nforma come si sia "reso necessario interrompere momentaneamente il flusso idrico a circa duecento utenze ricadenti in via Tarquinio Vipera, e in via di Monteverde nel tratto compreso tra via Emiliani e la Circonvallazione Gianicolense", ma prevede di ripristinare il regolare servizio "nel pomeriggio odierno, salvo imprevisti".