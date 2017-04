Migranti a Massimina, i grillini pronti alle barricate: "In piazza con i cittadini"

"Non vogliamo un nuovo hub per migranti". Senza preoccuparsi troppo del politically correct, la giunta del XII municipio si schiera apertamente contro il Ministero dell'Interno. La presidente Silvia Crescimanno torna a ripetere chiaro e forte il suo no direttamente da Massimina, il quartiere destinato - stando alla decisione della Prefettura - a ospitare un centro di accoglienza, in vicolo di Casal Lumbroso. Gira un video diffuso poi sulla sua pagina Facebook, accompagnata dall'assessore municipale alla Sicurezza, Valerio Vacchini, e dal deputato Cinque Stelle, Stefano Vignaroli. L'obiettivo del telefonino è puntato sul degrado del quartiere.

"Siamo qui sul posto per mostrare lo stato in cui versa la zona, sarebbe la terza struttura per migranti del municipio dopo l'hub di via Ramazzini e il Cas di Largo Perassi. Non possiamo sostenere un carico ulteriore di presenze". Sarebbero 500 gli immigrati pronti a essere ospitati nei locali un tempo occupati da una scuola di Polizia. Troppi per i Cinque Stelle, che si scomodano dal Senato per ribadire la contrarietà al centro di accoglienza definito "uno scempio".

"La competenza è del governo, non del municipio - rammenta Vignaroli - con un'interrogazione ho chiesto conto al ministero e al prefetto di quanto si sta facendo. Abbiamo chiesto un incontro per chiarire le nostre posizioni e quelle dei cittadini. Questo quartiere non può permettersi l'arrivo dei migranti, anche per una questione di convivenza". Poi la presidente fa le veci delle opposizioni: "Saremo in piazza a fianco dei cittadini in manifestazioni utili a ribadire il dissenso".