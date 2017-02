Massimina e l'asilo fantasma: tutto pronto ma chiuso da un anno e mezzo

Le aule già ci sono. Banchi e sedie, una cucina, una palestra. All'asilo nido di via Francesco Aquilanti, a Massimina, non manca niente. Potrebbe accogliere 60 piccoli residenti del quartiere. E invece è chiuso, da un anno e mezzo. "La soluzione è vicina: mancano poche opere di arredo e a breve riusciremo finalmente ad aprire il nido" prometteva a ottobre l'allora assessore all'Urbanistica Paolo Berdini.

Sono passati quattro mesi, Berdini non c'è più, la poltrona è ancora vacante e la scuola ancora a porte chiuse. Risultato di una convenzione tra il Consorzio Solari e Roma Capitale parliamo di un progetto da 1,2 milioni di euro del 2012. Il cantiere si è chiuso tra maggio e giugno 2015, ma il Comune non ha mai preso in carico l'asilo.

"Oggi abbiamo effettuato un sopralluogo in quello che potremmo definire come il tempio dello spreco e dell’inettitudine dell’amministrazione capitolina. Così il sindaco Raggi vorrebbe penalizzare i nidi in convenzione senza però offrire alternative alle famiglie". Sul posto questa mattina i consiglieri di Fratelli d'Italia regionale e municipale Fabrizio Santori e Giovanni Picone.

"Decine di famiglie sono costrette ad arrabattarsi lasciando i propri figli ai nonni, optando per soluzioni part-time al lavoro con annessa riduzione dello stipendio, oppure ricorrendo a strutture private e spendendo ingenti risorse economiche a causa dell’inefficienza del Comune. E’ prioritario aprire questa struttura, che rischia di trasformarsi nell’ennesimo santuario del degrado e dell’abbandono nella Capitale preda di vandali o sbandati, per offrire a bambini e genitori un servizio non solo necessario ma urgente".

"Sulla vicenda abbiamo già presentato un’interrogazione in municipio XII" fanno poi sapere in nota Giovanni Picone e Marco Giudici (FdI), vice presidente dell'Aula municipale. "Attendiamo risposte immediate ed esaustive".