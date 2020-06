Via dalla casa distrutta dalle fiamme con una scatola di cartone: il quartiere si mobilita per aiutare Natascia

Gara di solidarietà a Monteverde dove il quartiere si è mobilitato per aiutare Natascia, la donna che ha perso il proprio appartamento distrutto da un incendio.

Incendio a Monteverde: così Natascia ha perso la sua casa

Il rogo al sesto ed ultimo piano di una palazzina di via Basilio Bricci è scoppiato intorno alle 20:30 di mercoledì 3 giugno: a domarlo i Vigili del Fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato però Natascia e suo figlio 17enne Massimo, insieme al cane, hanno dovuto abbandonare la propria casa.

Uniti per Natascia: la gara di solidarietà di Monteverde

Dentro una scatola di cartone i pochi oggetti salvati dalle fiamme. Così a Monteverde è scattata la solidarietà: “Uniti per Natascia” la raccolta fondi attivata.

“Nel quartiere siamo tutti affezionati a Natascia che con grandi sacrifici e tante battaglie é riuscita a tirare su da sola il suo ragazzone alto un metro e novanta. Sono rimasti solo i vestiti che avevano addosso e vorremmo tanto aiutarli in questo momento terribile che – hanno scritto i promotori dell’iniziativa - é capito durante la pandemia del coronavirus dopo un periodo in cui la mamma era stata anche in cassa integrazione. E difficile stimare i danni ma in questo momento vorremmo tanto aiutarli a comprare vestiti, biancheria basica per la casa, cibo per il loro adorato cane e qualche libro per il ragazzo che era tanto affezionato ai suoi libri e ricordi dell'infanzia, che un terribile incendio si e portato via”.

Uniti per Natascia: raccolta fondi per la donna che ha perso casa

In pochi giorni di raccolta online, grazie alla generosità del quartiere e non solo, superati i 1500 euro. Solidarietà che si è concretizzata anche nei locali dell’associazione di normodinamica Mandala di via dei Quattro Venti dove in molti hanno portato contributi e generi di prima necessità. Natascia, Massimo e il cane sono temporaneamente ospiti da familiari: per ripartire potranno certamente contare sul supporto della Monteverde solidale.