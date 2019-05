Monteverde: auto in fiamme nella notte, indaga la polizia

Auto in fiamme nella notte a Roma. Due episodi. Uno a Monteverde, l'altro in provincia, a San Vittorino. Il primo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto proprio vicino Tivoli, poco dopo la mezzanotte. A bruciare, per cause ancora da determinare, una Smart. Le fiamme hanno danneggiato anche una cabina Acea.

Intorno alle 3 del mattino, del 7 maggio, invece tre auto sono state distrutte da un incendio in via del Fornetto. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti delle Volanti e del commissariato Monteverde. Le cause del rogo al momento sono imprecisate. Non è esclusa nessuna pista. I due episodi non hanno connessioni, l'uno con l'altro.