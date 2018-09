Tensioni in municipio XII: grillino passa al gruppo Misto, poi ci ripensa

Pochi giorni nel gruppo Misto, poi la revoca del passaggio e il ritorno all'ovile, per ora. Si riaccendono dissapori nel XII municipio. Dopo una tregua seguita a mesi di attacchi tra correnti interne alla maggioranza che hanno fatto vacillare la giunta della minisindaca Silvia Crescimanno, il consigliere grillino Giuliano Bisenti ha protocollato l'addio al M5s, con nota ufficiale del 5 settembre firmata e regolarmente timbrata. Frizioni continue, e non nuove, con alcuni esponenti in particolare della maggioranza, hanno portato sull'orlo della crisi di nervi il consigliere. Che è passato, anche se per poco, tra i "senza partito" del Misto.

"Nel Movimento Cinque stelle c'erano dei programmi, e questi programmi non vengono rispettati" si sfoga Bisenti raccontando a RomaToday le ragioni dello strappo. Super esperto di normativa che regola i consorzi stradali, si è battuto perché venisse creata una commissione ad hoc per far luce sulla corretta gestione degli oboli pagati dai cittadini. Ma ha denunciato più volte lo "scarso interesse" nella tematica da parte degli amministratori, anche dei suoi Cinque Stelle. "Nessuno vuole andare a fondo". Nemmeno, a quanto sostenuto da Bisenti, l'assessore Chiara Ortolani, che ai consorzi stradali ha una delega speciale. Da qui la scelta di lasciare. Che però è durata poco. "Ho deciso di restare sperando che la situazione si sblocchi" ha risposto a domanda il consigliere dissidente. Ma c'è chi pensa male e fa polemica.

"Qualche malalingua potrebbe credere che gli abbiano promesso una poltrona, ad esempio la conferma alla Presidenza della commissione speciale consorzi, il cui consigliere risulta essere molto interessato - ha commentato il consigliere del Pd Lorenzo Marinone - la maggioranza nel Municipio XII scricchiola sempre di più, ci auguriamo che questo sia l’ultimo caso anomalo per la stabilità di governo di questo territorio".