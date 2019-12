Municipio XII, lascia l'ex presidente Pd Cristina Maltese: farà parte del Gabinetto del ministro Gualtieri 

Cristina Maltese lascia il municipio XII. Ex presidente del parlamentino, fino a oggi capogruppo del Pd all'opposizione, ha dato oggi il suo addio al Consiglio municipale. Entrerà a far parte del Gabinetto del ministro dell'Economia Gualtieri. "Sono stati più di 13 anni bellissimi intensi e impegnativi" ha scritto su Facebook nel suo post di saluto.

"Questa esperienza ha segnato profondamente la mia vita e non solo perché non posso più fare a meno di notare una caditoia otturata o un albero da potare, ma soprattutto perché in questi anni ho incrociato le vite degli altri. Ho capito meglio cosa vuol dire fare parte di una Comunità, occuparsi di chi ha bisogno, cercare di rendere le cose più facili per tutti".

Al suo posto entrerà la prima dei non eletti, la ex consigliera Alessia Salmoni, eletta con la lista civica Roma torna Roma. "Con orgoglio e gioia vi annuncio di essere stata eletta consigliere Capogruppo della lista civica nel municipio Roma XII, subentrando a Cristina Maltese - scrive su Facebook - amica che proseguirà il suo impegno nelle istituzioni con grande competenza e alla quale auguro il mio più affettuoso augurio di buon lavoro. La sfida oggi è quella di promuovere un dialogo proficuo tra l'Amministrazione e i cittadini affinché vengano "ri-conosciuti" i diritti e gli interessi legittimi e imprescindibili delle persone".