Municipio 12, Crescimanno posta foto di strade pulite: "Emergenza rifiuti? E' falso"

Via Carini, via Arcangelo Ilvento, via dei Carraresi, via dei Gonzaga. Quattro immagini di strade ripulite dai sacchetti nei giorni dell'emergenza rifiuti, vera o presunta, ammessa o negata. Così la presidente del municipio 12, Silvia Crescimanno, commenta l'affaire immondizia: "Chi afferma che Roma è in emergenza rifiuti afferma il falso. Alcune foto delle vie del Municipio XII! #RomaPulita". Ma i cittadini non sono d'accordo. Poco importa come la si nomina: la spazzatura non viene raccolta come dovrebbe da dieci giorni, nei pressi dei secchioni dell'Ama non si respira. Il servizio è ripartito, è vero, ma prima di tornare alla normalità, come detto dalla stessa sindaca, ci vorrà ancora una settimana. E affermare che Monteverde, Portuense, Bravetta, Pisana, Malagrotta siano quartieri puliti sembra quasi una barzelletta.

Ella risponde così alla minisindaca: "A chi giova negare che la città nei giorni scorsi era in molte zone una discarica? Che gioco è dichiarare false le foto dei cassonetti strapieni di questi giorni è pubblicare quelle di oggi dopo la tanto attesa raccolta? Negare il problema vi sembra la soluzione?". Andrea: "Pensate di cambiare la realtà con un post su Facebook? Avete vinto le elezioni, adesso gestite questa città altrimenti dimissioni e tutti a casa!". Alessia: "Se la Presidente lo desidera posso scendere e fotografarle la situazione di Via Balestra e Via Vidaschi (e dintorni). Posso anche farle diverse foto al giorno, in giorni diversi, e datarle in caso pensasse a Photoshop o a vecchie immagini. Non prendeteci in giro perfavore ché la pazienza ha un limite e dovrebbe averne anche la sfacciataggine".

Luca: "Ma quindi la prima foto, quella di Via Carini, a voi pare normale? Lo spazzamento non funziona. Si vedono distintamente rifiuti sparsi in strada e il secchione della plastica pieno (che poi è una delle principali cause della sporcizia). E poi scusa. Se non c'è emergenza vuol dire che, contrariamente a quanto dite, la Regione sta lavorando bene?". E ancora Marco: "Fotografare qualche secchione buono non dimostra nulla. Un sacco di vie sotto agli occhi di tutti hanno rifiuti sparsi intorno ai cassonetti, evitate questi mezzucci da social". Luca: "Vuoi le foto dei bidoni sotto casa mia?? (ammesso che si trovino i bidoni, in mezzo a tutta quella spazzatura) L'emergenza c'é eccome!". E Riccardo: "Presidente ora le farò qualche foto più dettagliata a via dei gonzaga/pisana/bravetta.. stia tranquilla".

A commentare il post della minisindaca anche i consiglieri di Fratelli d'Italia, Giovanni Picone e Marco Giudici. "Se la Presidente Crescimanno non vede l’emergenza rifiuti nel Municipio XII, come l’Assessore Montanari non vede i topi, evidentemente ci deve essere un problema di diottrie nel M5S. Da oggi Fratelli d’Italia inaugura la mail bombing su presidenza.mun12@comune.roma.it. Ogni cittadino è chiamato a inoltrare sulla mail della presidenza tutte le situazioni di cassonetti pieni, degrado e rifiuti sulle nostre strade perché è inaccettabile che di fronte ad una emergenza del genere si prendano in giro i cittadini".