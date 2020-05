L'ex grillina in Consiglio: "Conte è degli Illuminati, vuole controllare gli italiani con vaccini e microchip"

Vaccinare il pianeta per poterlo controllare tramite dei microchip. Ecco il vero obiettivo di chi ha imposto all'Italia il lockdown per contrastare il coronavirus. Con Giuseppe Conte nel ruolo di asservito all'ordine degli Illuminati, setta segreta che lavora per mutare l'ordine mondiale. L'ultima frontiera del complotto esce dalla rete e approda direttamente nelle sedi istituzionali. A sostenere la bizzarra teoria durante una pubblica seduta (video) di Assemblea in municipio XII, la consigliera Francesca Benevento, ex grillina passata sei mesi fa al gruppo Misto dopo una lunga serie di liti interne.

Non più pentastellata, ma ancora evidentemente affezionata a strambe tesi molto in voga tra gli adepti del Movimento. "Sono stati violati dei nostri diritti costituzionali, ci sono denuce penali contro Giuseppe Conte per violenza privata e abuso d'ufficio" attacca durante un'arringa via Microsoft Teames, la piattaforma utilizzata per le sedute di Consiglio e commissioni da inizio lockdown.

"Tutti i morti sono stati dichiarati per covid ma in realtà non lo sono e l'ha detto anche Arcuri (commissionario straordinario all'emergenza, ndr), questo per impaurire e incutere terrore". E ancora: "Si dice che Conte faccia parte degli Illuminati che punta a un nuovo ordine mondiale, con l'imposizione di vaccini con microchip in modo che siamo tutti controllati".

In quanto a teorie del complotto e argomentazioni anti scientifiche, comunque, Benevento sta in buona compagnia. A darle man forte c'è il consigliere M5s Massimiliano Quaresima, già noto per le tante battaglie no vax. Anche lui nella stessa seduta si è espresso riguardo la fase 2 del coronavirus, sempre pubblicamente quindi, rendendo conto ai cittadini del territorio, preoccupati dal rientro graduale alla vita ordinaria con nuove regole e tutte le prevenzioni del caso.

E invece altro che prevenzione, per Quaresima. "Le mascherine sono inutili, lo dice anche uno scienziato, perché è come far passare il virus da un cancello. E poi c'è un altro problema di salute, con le mascherine respiriamo la nostra anidride carbonica". Alternative valide per proteggersi quindi? "La prevenzione è prendere il sole e stimolare il corpo con la vitamina D e un'alimentazione sana, per ricostruire la flora intestinale".