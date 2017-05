Bravetta, al via i lavori al mercato rionale Capasso: "Aspettavamo da 30 anni"

Finalmente ci siamo. Tra pochi giorni partiranno i lavori per il mercato rionale di via di Capasso, a Bravetta. Il territorio aspettava da decenni. L'opera, una volta riqualificata, potrebbe davvero cambiare volto al quartiere, insieme all'area verde presente a pochi metri e ai nuovi parcheggi dedicati anche ai residenti. "Ci siamo battuti per anni, nel 2011 arrivarono i fondi (circa 990mila euro, ndr) stanziati con la legge di Roma Capitale e destinati al mercato grazie a un emendamento del consigliere Athos de Luca. Ci sono voluti cinque anni ancora per far partire il cantiere, ma il progetto è stato completato con il solo contributo del dipartimento Simu, senza consulenze esterne" racconta il consigliere dem del XII municipio, Elio Tomassetti, non senza polemiche rivolte al parlamentino pentastellato. "Ad aprile 2016 è stata aggiudicata la gara, un anno di ritardo da parte della giunta 5 Stelle. Un tempo assurdo".

Polemiche a parte, entro maggio partiranno i lavori. Il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria, la Edilar, è stato firmato. Tempi previsti: un anno, poi lo spazio ospiterà 16 box al coperto, 40 posti auto liberi (e gratuiti) anche per i residenti e una stanzetta di 20 metri quadrati con servizi al cittadino. Una parte di banchi arriverà dalla struttura presente nella vicina piazza Visconti. Qui al momento sopravvivono, nel degrado, appena cinque, sei commercianti.

"Il municipio ha sempre lavorato con serietà a quest’opera, nonostante le poche competenze. Il primo atto in assoluto porta la firma dell’ex consigliere Munini, e da lì è iniziata un’attività alacre da parte della Giunta Bellini prima e della Giunta Maltese poi" rivendica il consigliere Tomassetti, residente a Bravetta. "Con il nuovo mercato consentirà la creazione di un'agorà per il quartiere, un luogo di aggregazione sociale e di riqualificazione importantissimo".