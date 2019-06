Incendio via di Bravetta: in fiamme gazebo e tavolini del ristorante cinese

Incendio in un ristorante cinese in via di Bravetta. E' accaduto stanotte nel locale che si trova al civico 780 della strada del Municipio Monteverde. L'allerta intorno alle 2:00 con il successivo intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Da accertare le cause scatenanti dell'incendio, con le fiamme che hanno distrutto tre tavolini ed una sedia, oltre al gazebo esterno dove si trovavano gli arredi andati a fuoco. Danneggiata anche la serranda e l'insegna del ristorante cinese. Sul caso indagano i carabinieri della stazione Roma Bravetta.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato.