Monteverde, nell'area giochi altalene senza dondoli: "Così da quattri mesi"

Altalene senza dondoli. Inutilizzabili. Così piazza della Trasfigurazione, a Monteverde, non è una piazza per bambini. A denunciare lo stato di degrado dell'area giochi il consigliere di Fratelli d'Italia del municipio 12, Giovanni Picone: "Sono vergognosamente inutilizzabili dallo scorso gennaio. Mentre chiediamo con forza un potenziamento degli arredi urbani e degli spazi di aggregazione sul nostro territorio, quelli esistenti vengono abbandonati dal M5S e lasciati nel degrado" scrive in una nota.

"Rimaniamo basiti dal comportamento del municipio e della presidente Crescimanno che nonostante le nostre segnalazioni e quelle dei residenti non è riuscita in quattro mesi ad apportare alcun intervento risolutore, pur essendo l'area in questione a poca distanza dal consiglio municipale. Chiediamo nuovamente – conclude Picone - un immediato intervento degli uffici competenti che fino ad ora si sono limitati ad apporre un avviso scusandosi per il disagio. Per i residenti, visto il tempo trascorso, questo rappresenta una vera e propria presa in giro anche perché, riteniamo che i luoghi destinati ai più piccoli del nostro quartiere debbano essere mantenuti con maggiore celerità e determinazione".